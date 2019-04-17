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Gülse Birsel kararını verdi!

Gülse Birsel kararını verdi!

Fashion Tv Moda Ödülleri'ne konuk olarak ödül alan Gülse Birsel, "Artık yoruldum" diyerek televizyon yerine dijital platformlarda olacağını duyurdu.

Jet Sosyete'nin final yapması sonrası dijital platforma geçeceğini söyleyen Gülse Birsel, televizyon dizilerinin uzunluğunu şöyle eleştirdi:

"Artık 120 dakikalık maceralarımız son buluyor. Bu iş artık yapılacak bir iş olmaktan çıktı. Büyük konuşacağım ama bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi yapmayacağım. Komedi 120 dakika olmaz. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir şey yok.

"Ben artık yoruldum"

Drama bir nebze yapılabilir ama komedi hiç bir şekilde yapılmıyor. Ben artık yoruldum, başka platformlarda buluşmak üzere artık." Öte yandan Jet Sosyete dizisi düzenlenen ödül töreninde, En Moda Dizi ödülüne layık görüldü.

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