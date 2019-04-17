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AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun çay simit hesabı şaşkına çevirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu çay simit hesaplamasıyla şaşkına çevirdi. Akbaşoğlu, asgari ücretle geçinen 5 kişilik bir ailenin günde 3 öğün çay- simit tükettiğinde ceplerinde 1120 lira para kalabileceğini söyledi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu seçim sürecinde yaptığı bir konuşmayla yeniden gündeme geldi.  Akbaşoğlu'nun çay simit hesabı sosyal medyanın diline düştü. 

Çankırı’da bir bardak çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirten AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması şöyle:

 “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, iki bin yirmi lira. Koyduk kenara.

1 çay, 1 simit 2 lira. 5 kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira. Ne yapar? Demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa.”

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