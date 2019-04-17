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Mansur Yavaş girememişti retinalı odada ne var Melih Gökçek açıkladı

Mansur Yavaş girememişti retinalı odada ne var Melih Gökçek açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen odaya giremediğini söyleyen Mansur Yavaş'a, Melih Gökçek twitter hesabından yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehir binasında retinalı odaya giremediğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Yavaş bu sözleri kendisini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e söylemişti.

Retinalı oda iddiası

Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katına bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir?

Yavaş'ın eleştiri oklarının hedefindeki eski başkan Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada Yavaş'ı geçmiş yönetimi karalamak için uydurmakla suçladı. İşte o tweetler:

Olaya gizem katmak için İzmir Belediye Başkanını işletmiş

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