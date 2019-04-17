Mansur Yavaş girememişti retinalı odada ne var Melih Gökçek açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen odaya giremediğini söyleyen Mansur Yavaş'a, Melih Gökçek twitter hesabından yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehir binasında retinalı odaya giremediğini iddia etmesi ortalığı karıştırdı. Yavaş bu sözleri kendisini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e söylemişti.

Retinalı oda iddiası Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katına bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir?

Yavaş'ın eleştiri oklarının hedefindeki eski başkan Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Gökçek twitter hesabından yaptığı açıklamada Yavaş'ı geçmiş yönetimi karalamak için uydurmakla suçladı. İşte o tweetler:

Olaya gizem katmak için İzmir Belediye Başkanını işletmiş

3️⃣BENCE SIRF GEÇMİŞ YÖNETİMİ KARALAMAK İÇİN BÖYLE ŞEYLER UYDURMAK YAKIŞIK DEĞİL.



KALDI Kİ ARTIK PARMAK İZLİ, ŞİFRELİ VEYA RETİNALI ANAHTARLAR TÜM KAMU KURULUŞLARINDA KULLANILIYOR.



YANİ BÖYLE BİRŞEY OLSA İLGİLİ MEMURA GECE YARISI DEĞİL DE, GÜNDÜZ GÖZÜYLE KAPI AÇTIRILAMAZ MI? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 17 Nisan 2019

2️⃣SN YAVAŞ’IN ADAMLARI İLK GECE YARISI

İNSAN KAYNAKLARINI BASMIŞ VE YEDEK ANAHTARLA KAPILARI AÇMIŞLAR.BİR KAPININ ANAHTARI ÖNCEDEN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İÇİN KAPIYI AÇAMAMIŞLAR.



BELLİ Kİ SN YAVAŞ

OLAYA GİZEM KATMAK İÇİN,

RETİNALI ODA DİYEREK İZMİR BELEDİYE BAŞKANINI İŞLETMİŞ.➡️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 17 Nisan 2019