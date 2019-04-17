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ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı

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ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı

Önce büyükelçiliğini skandal bir şekilde Kudüs'e taşıyan daha sonra Suriye'nin olan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak kabul eden Müslüman karşıtı Donald Trump hükümeti şimdi ise haritada değişilik yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye'nin toprakları olan ancak İsrail işgalindeki Golan Tepeler'ini tanıyacaklarını söyledi. Ardından da bu skandal kararı İsrail Başbakanı ile birlikte imzaya döktü.

25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile atılan imza sonrası ABD şimdi de harita değişikliğine gidildi. ABD'nin haritalarında bu bölge İsrail toprağı olarak yer almaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayımladıktan sonra  uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" paylaşımında bulundu. 

İşte o skandal paylaşım

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