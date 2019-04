ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Suriye'nin toprakları olan ancak İsrail işgalindeki Golan Tepeler'ini tanıyacaklarını söyledi. Ardından da bu skandal kararı İsrail Başbakanı ile birlikte imzaya döktü.

25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile atılan imza sonrası ABD şimdi de harita değişikliğine gidildi. ABD'nin haritalarında bu bölge İsrail toprağı olarak yer almaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan bir bildiri yayımladıktan sonra uluslararası harita sistemimizdeki yeni ilaveye hoş geldiniz" paylaşımında bulundu.

İşte o skandal paylaşım

Welcome to the newest addition of our international maps system after @POTUS issued a proclamation recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights pic.twitter.com/1D0GTdwtix