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Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor

Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor

Suudi Arabistan’da istediğini bulamayan Garry Rodrigues, tekrar Galatasaray forması giymek istediğini belirtti. Fatih Terim, eski talebesinin dönüşüne onay verdi.

Sinan Gümüş'ün sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Galatasaray'da kiralık Onyekuru da Everton'a dönecek. Yaz transfer döneminde kanat takviyesine öncelik verecek sarıkırmızılılarda gündeme gelen isim ise tanıdık: Garry Rodrigues. 

Cüzi bir kiralama bedeli karşılığında tekrar kadrosuna katacak
Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Badou Ndiaye'de olduğu gibi yüksek bonservis bedeliyle sattığı Rodrigues'i cüzi bir kiralama bedeli karşılığında tekrar kadrosuna katacak. Suudi Arabistan'da aradığı ortamı bulamayan Yeşil Burun Adalı oyuncu, sezon sonunda Florya'ya dönmek istediğini sarı-kırmızılı yetkililere iletti.



Fedakarlık yapmaya hazır
Geçen sezon Gomis'in gol krallığında en büyük pay sahibi olarak Rodrigues'i gören Fatih Terim, eski talebesinin dönüşüne sıcak bakıyor ve şu an beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne'yi hücum hattında Rodrigues'in tamamlayacağını düşünüyor. Al-İttihad'da sadece 6 maça çıkan ve 1 gol atabilen Garry Rodrigues, Suudi kulübünde 3.8 milyon Euro kazanıyor. Rodrigues'in sarı-kırmızılı takıma dönmek adına ücretinde fedakârlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

78 maçta 16 gol 16 asist
Garry Rodrigues, Ocak 2017'de başlayıp, Ocak 2019'da sona eren G.Saray kariyerinde 78 resmi maça çıktı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, 16 gol ve 16 asistle skora 32 kez katkı sağladı.

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