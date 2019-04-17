Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ile bir araya gelirken katılımcılar görüşmesinde, günlerdir kamuoyunu meşgul eden kıdem tazminatı konusunda görüşlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ile bir araya gelirken katılımcılar görüşmede ekonomideki son gelişmelerin kıdem tazminatının, perakende yasasının, 3600 ek göstergenin, işsizliğin, fiyat istikrarı ve AB başlıklarının ele alındığını belirttiler.

Erdoğan bu konuyu çözeceğiz dediği kıdem tazminatıyla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi;

"Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Bu işin üç ayağı var. İşçi, işveren ve hükümet. Üç ayağı da mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz"

Perakende yasası

Perakende Yasası'nın yeniden gözden geçirilmesi isteği üzerine ise Erdoğan, "Bizim için fiyat istikrarının sağlanması önemli. Vatandaşın şikayetlerini alıyoruz. Talimat verdim, vatandaşa pahalı satışı önleyeceğiz. Bu konuda kararlıyız" yanıtını verdi.

Toplantıya Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİSK Başkanı Kudret Önen, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman Yiğit Bulut katıldı.

Ekonomide yaşanan son gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan, "Sıkıntıları mutlaka halledeceğiz. Bundan sonraki süreçte hepimize görev düşüyor. Başta fiyat istikrarı olmak üzere ekonomideki tüm konuları beraber çözeceğiz" ifadesini kullandı.

İstihdam seferberliği

Erdoğan işsizlik rakamlarıyla ilgili olarak ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun istihdam seferberliğiyle ilgili sözünü hatırlatarak, "Rifat beyin istihdam sözü vardı. Bunun şimdi tam zamanı" dedi. İş ve işveren temsilcileri, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtı verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili "Üyelikten biz vazgeçmiş değiliz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB'nin Türkiye'ye karşı samimiyeti önemli" dedi.