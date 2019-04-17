Seçim sonrası bir ilk! Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu karşılaştı
İSTANBUL seçiminde kıran kırana bir yarışa giren CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK parti adayı Binali Yıldırım, zorlu rekabet sonrasında ilk kez karşı karşıya geldi.
İmamoğlu ile Yıldırım'ı buluşturan Özal'ın mezarındaki tören oldu. Turgu Özal için Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezara geldi.
İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı: Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu yanına gitti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı. İmamoğlu ile Yıldırım, ayaküstü sohbet edip tokalaşırken iki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti.
İlk kez bir araya geldiler: Bugüne kadar ekranlarda ve meydanlarda boy gösteren İmamoğlu ile Yıldırım'ın ilk kez bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
''Biraz daha duraksasa kucaklardım": Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var.