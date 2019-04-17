HABER /  GÜNCEL
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Fatih Portakal'dan AK Partili Ali İhsan Yavuz'a tepki! Asıl şimdi siz pot kırdınız

Fatih Portakal'dan AK Partili Ali İhsan Yavuz'a tepki! Asıl şimdi siz pot kırdınız

K Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçim değerlendirmesi yaparken gazeteci Fatih Portakal'a da laf dokundurdu. Portakal'dan yanıt gecikmedi.

Portakal, kişisel Twitter hesabında kendisine bir video paylaşımı nedeniyle tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u eleştirdi.

Portakal, kendisine yönelik olarak "Bir video paylaşmış, altına da ‘pot üstüne pot kırmaya devam’ demiş ve bir videomu yayınlamış" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a tepki gösterdi.

"Asıl şimdi siz pot kırdınız Ali İhsan Yavuz Bey. Ekibiniz daha dikkatli olabilirdi. Ben böyle video paylaşmadım ve paylaşmam" diyen Portakal, devamında "Canlı yayın yaptığım için bilirim. Dil sürçmesi olarak düşünmüştüm. Yazık! Bir de bana #fetö hiç yapışmaz bilesiniz, aklınızda bulunsun" ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bugün yaklaşık iki saat süren bir basın açıklaması yapan Yavuz, şunları söyledi: "Bir tane hadiseden bahsetmek istiyorum. Fatih Portakal; bunun FETÖ unsurlarıyla aynı anda söyledim ama bir ithamım yok düzeltmiş olayım. Birçok yerde döndü bu. Fatih Portakal da bir video paylaşmış, altına da ‘pot üstüne pot kırmaya devam’ demiş ve bir videomu yayınlamış. Ben Fatih Portakal’ın da başkasının oyununa gelmiş olabilir diyorum. Çok açık, bütün kameralar orada, canlı yayındayız.

Nezaketsizlik oluyor özür dilerim deyip gittim

Ben basın açıklamasında bulunuyorum. Aşağı iniyorum, aşağı indikten basın mensupları bazı şeyler soruyor. Verirken bakıyorum ki, basın mensuplarının bir kısmına konuşuyorum. Özür diliyorum, diyorum ki bir kısmına has bir şey açıklamayayım… ‘Arkadaşlar özür dilerim ya ben farkı söyleyip gidecektim’ dedim. ‘Nezaketsizlik oluyor, özür dilerim’ dedim gittim…

Fatih Portakal alıntılıyor

Bunda ne var? Sanki biz bir takım kurgular içinde yansıtmanın anlamı ne? Fatih Portakal alıntılıyor. Bunu FETÖ unsurları hazırladı. Benim aklım durdu adeta. Bu belirgin olduğu için söyledim. Olan ortada, bakın isterseniz bunların videosunu, o kısmını değil tamamını alın. Birileri ‘yakaladık’ diyor, FETÖ unsurları servis ediyor. Bu kadarına pes doğrusu diyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP seçimler dolayısı ile AK Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı müjdesi konuya ilişkin ilk kez konuştu
Gülse Birsel'den kötü haber
Gülse Birsel'den kötü haber
Notre Dame Katedrali 3 boyutlu kopyasıyla yeniden inşa edilebilir
Notre Dame Katedrali 3 boyutlu kopyasıyla yeniden inşa edilebilir
ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı
ABD Golan Tepelerini İsrail topraklarına kattı
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
Fatih Terim onay verdi! Garry Rodrigues geri dönüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Uzman erbaş mülakat sınavı konular neler kimler girecek?
Uzman erbaş mülakat sınavı konular neler kimler girecek?
Apple ve Qualcomm anlaşmazlığın ardından barıştı
Apple ve Qualcomm anlaşmazlığın ardından barıştı
Berfu Yıldız kaç yaşında aslen nereli hamile haberi geldi
Berfu Yıldız kaç yaşında aslen nereli hamile haberi geldi
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Mansur Yavaş girememişti retinalı odada ne var Melih Gökçek açıkladı
Mansur Yavaş girememişti retinalı odada ne var Melih Gökçek açıkladı
İHH, Ramazan’da 120 ülke ve bölgede
İHH, Ramazan’da 120 ülke ve bölgede
Yara izleri tamamen yok edilebilir mi uzmanlar kesin bir dille uyardı
Yara izleri tamamen yok edilebilir mi uzmanlar kesin bir dille uyardı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar