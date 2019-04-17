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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kritik "Seçim" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kritik "Seçim" açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında düzenlenen Saraybosna İş Forumu 10. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, forum vesilesiyle kardeş ülke Bosna Hersek'te olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Bosna Hersek'in yanında olmayı da sürdüreceğiz"

Oktay, "Bosna Hersek'in kalkınması, büyümesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Bosna Hersek'in yanında olmayı da sürdüreceğiz. Köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan bu ilişkilerimizin ticari ve ekonomik alanda karşılığını daha fazla bulması ortak beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Projelere değindi

"Türkiye, Bosna Hersek'in ve bölgenin ekonomik kalkınmasına zemin hazırlayacak büyük ölçekli altyapı projelerinde de gereken katkıyı yapmaya hazırdır" diyen Oktay "Bu çerçevede uluslararası alanda kendisini ispatlamış ve ülkemizdeki devasa projeleri üstlenen firmalarımızla otoyol, havaalanı, hidro ve termik elektrik santralleri, telekomünikasyon gibi alanlarda bölge ülkeleriyle birlikte projeler yürütmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" açıklaması yaptı.

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