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Aracına bunu taktıran yandı! Antalya'da 345 lira ceza kesildi

Aracına bunu taktıran yandı! Antalya'da 345 lira ceza kesildi

ANTALYA'da son bir haftada 69 sürücüye modifiye egzozdan 345 bin 690 lira para cezası kesildi.

Ayrıca alkollü araç süren bin 190 sürücüye 1 milyon 307 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşın huzur ve güvenini bozacak şekilde modifiye edilmiş abartılı egzoz takılı araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Son bir haftada 69 araçsürücüsüne 345 bin 690 lira ceza uygulandı.

Araçlar trafikten men edildi

Sürücülerden 40'ının sürücü belgesi, ilgili kanun hükümlerince geri alındı. Araçlar da trafikten men edilerek, trafik otoparkına çekildi.

Alkolden 1 milyon 307 bin TL ceza

Denetimde bin 190 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 1 milyon 307 bin 358 liralık cezai işlem uygulandı, sürücü belgeleri ilgili kanun hükümlerince geri alınanlar araç sürmekten men edildi.

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