Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor

Hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin binayı tahliye etmesinin ardından Yeniden Refah Partisi binaya taşınmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da başlayan tahliye işlemleri tamamlandı.

Kapsamlı tadilat yapılacak

Saadet Partisinin binayı tahliye etmesi üzerine, Yeniden Refah Partisinin binaya taşınma süreci de başladı. İlk olarak bina dışına partinin isminin ve ambleminin yer aldığı bayrakları asan parti yetkilileri, binada ilerleyen günlerde kapsamlı tadilat yapılacağını bildirdi.