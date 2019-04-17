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AK Parti ve MHP'den YSK'ya İstanbul ve Maltepe seçimleri için iptal başvurusu! Haberin devamı.
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MHP'den İstanbul seçimleri için YSK'ya iptal başvurusu!

MHP'den İstanbul seçimleri için YSK'ya iptal başvurusu!

MHP hem İstanbul genelinde hem de Maltepe'de seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu.

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı Maltepe başvurusunun ardından Milliyetçi Hareket Partisi hem İstanbul genelinde hem de Maltepe'de seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu.

Birleştirme tutanakları hazırlandı

İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki oy sayımının bitmesinin ardından birleştirme tutanakları da hazırlanmış ve Maltepe'den Çağlayan'daki İl Seçim Kuruluna gönderilmişti.

AK Parti'de usulsüz hazırlandığı gerekçesiyle Maltepe birleştirme tutanağının iptalini istedi.

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