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Megastar Tarkan'dan dudak uçuklatan konser ücreti

Megastar Tarkan'dan dudak uçuklatan konser ücreti

Megestar Tarkan'ın yurt dışında vereceği 2 konserden 1 milyon dolar kazanacağı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 54 milyon TL'ye villa alacağı iddasıyla gündeme gelen Megastar Tarkan, vereceği iki konserden alacağı ücretle dudak uçuklattı. Yıldız şarkıcının vereceği iki konserden 1 milyon dolar kazanacağı iddia edildi.

Uzun bir aradan sonra konser verecek

Tarkan uzun bir aradan sonra Rusya'da 'Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' çerçevesinde konserler verecek. 11 Mayıs'ta Kazan Tatneft Arena'da, 14 Mayıs'ta Moskova Crocus City Hall'de vereceği 2 konserin biletleri satışa çıktı. Tarkan'ın 2 konserden 1 milyon dolar alacağı söyleniyor.

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