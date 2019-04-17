SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor! İmamoğlu'nun saat 18:00'da da görevi devralması bekleniyor İşte yaşanan sıcak gelişmeler Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz
ADV Evinize aldığınız sudan ucuz

Oblak’ın sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı

İhlas Haber Ajansı
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da
Oblak’ın sözleşmesi 2023’e kadar uzatıldı

Atletico Madrid, takımının başarılı eldiveni Jan Oblak ile 2023 yılına kadar sözleşme uzattığını duyurdu. 

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 2014 yılında Benfica’dan kadrosuna kattığı başarılı kaleci Jan Oblak ile olan mevcut sözleşmesini uzattı. Madrid temsilcisi, Slovenyalı file bekçisiyle 2023 yılına kadar mukavele yenilediğini resmi internet sitesinden duyurdu. 

La Liga’da bu sezon takımının 32 maçında kalesini koruyan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 21 gol yedi. Oblak, Şampiyonlar Ligi arenasında da 8 maçta eldivenlerin sahibi oldu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın kuracağı partinin adı belli oldu
Ali Babacan'ın kuracağı partinin adı belli oldu
MHP'den İstanbul seçimleri için YSK'ya iptal başvurusu!
MHP'den İstanbul seçimleri için YSK'ya iptal başvurusu!
Arap NATO'su projesinde Mısır'ın son adımı konuşuluyor
Arap NATO'su projesinde Mısır'ın son adımı konuşuluyor
Hollanda polisinden başörtülü kadına tekme tokat dayak!
Hollanda polisinden başörtülü kadına tekme tokat dayak!
Megastar Tarkan'dan dudak uçuklatan konser ücreti
Megastar Tarkan'dan dudak uçuklatan konser ücreti
AK Parti, Maltepe tutanakları için YSK'ya iptal başvurusu yaptı!
AK Parti, Maltepe tutanakları için YSK'ya iptal başvurusu yaptı!
ÖNCEKİ HABERLER
Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı
Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı
Çeyiz hesabı 2019 nedir nasıl açılır devlet kaç para veriyor
Çeyiz hesabı 2019 nedir nasıl açılır devlet kaç para veriyor
19 Nisan ne kandili var Berat Kandili 12 rekatlık namazı nasıl kılınır?
19 Nisan ne kandili var Berat Kandili 12 rekatlık namazı nasıl kılınır?
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor
Yeniden Refah Partisi genel merkez binasına taşınıyor
İHH, Ramazan’da 120 ülke ve bölgede
İHH, Ramazan’da 120 ülke ve bölgede
24 Nisan 2019 ilköğretim okullar tatil mi MEB
24 Nisan 2019 ilköğretim okullar tatil mi MEB
Davut Güloğlu sevgilisi kim 23 yaş küçük üniversiteli sevgilisi
Davut Güloğlu sevgilisi kim 23 yaş küçük üniversiteli sevgilisi
Yorumlar