Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor! İmamoğlu'nun saat 18:00'da da görevi devralması bekleniyor İşte yaşanan sıcak gelişmeler Haberin devamı.

Ve İstanbul'da beklenen tarihi gün! CHP son dakikayı duyurdu! İmamoğlu mazbatasını almak için YSK tarafından çağrıldı saat 16'da... Haberin devamı.