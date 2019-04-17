Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı
Çamlıca Camii’nin tamamlanması ile birlikte Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde hizmete girdi. Çamlıca, Üsküdar, Libadiye çevresinde trafik yoğunluğunu azaltan hem de Çamlıca Camii'ne ulaşımı sağlayan tünelin açılmasıyla araç sürücüleri rahat bir nefes aldı.
Libadiye'den tünele giren araçlar 3 dakika içerisinde Çamlıca Camii'sine ulaşımı sağlayabildi. 3 tüpten meydana gelen Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 690 metre.
Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi kapsamında yapılan Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli'ni kullanan sürücüler Çamlıca Tepesi'ne çıkmadan tepenin diğer ucuna ulaşabilecek.