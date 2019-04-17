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AK Parti ve MHP'den YSK'ya İstanbul ve Maltepe seçimleri için iptal başvurusu! Haberin devamı.
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BBP Lideri Mustafa Destici'den İstanbul'daki seçim tartışmalarına dikkat çeken yorum

BBP Lideri Mustafa Destici'den İstanbul'daki seçim tartışmalarına dikkat çeken yorum

BBP Lideri Destici, "AK Parti, hakkını, kanunda olan bir şeyi kullanıyor. Kanun, bütün adaylara ya da partilere belli şartlar oluştuğunda itiraz hakkı veriyor." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "AK Parti, hakkını, kanunda olan bir şeyi kullanıyor. Kanun, bütün adaylara ya da partilere belli şartlar oluştuğunda itiraz hakkı veriyor." dedi.

"AK Parti hakkını kullanıyor"

Destici, AK Parti'nin İstabul seçimlerine ilişkin YSK'ye yaptığı olağanüstü itiraz sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

AK Parti, hakkını, kanunda olan bir şeyi kullanıyor. Kanun, bütün adaylara yada partilere belli şartlar oluştuğunda itiraz hakkı veriyor. Olağanüstü itiraz yolu ilk defa kullanılan bir yol değil. Daha önceki seçimlerde de kullanılmış."

Merhum Turgut Özal'ı andı

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a vefatının 26'ncı yılı dolayısıyla Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

BBP Güneydoğu'da neden aday çıkarmadı?

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına değinen Destici, BBP'nin devletin bekasını düşündüğü için HDP'nin kazanma ihtimali yüksek yerlerde aday çıkarmadığını ifade etti.

Destici, "Ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Seçim sonuçlarının Türkiye için en büyük kazancı o bölgelerde PKK'nın siyasi uzantısı olan bölücülerin elinden önemli belediyelerin geri alınmış olması." diye konuştu.

Destici, bazı devletlerin Türkiye'deki tam demokrasi anlayışına karşı propaganda uyguladıklarını da belirterek, "Bu seçim onlara büyük ders oldu." diye konuştu.

Oyumuzu yüzde 300 artırdık

Partisinin yerel seçim sonuçlarına ilişkin de Destici, 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlere kıyasla oy oranlarının yüzde 300 oranında arttığını söyledi.

'İlk kez yenilenmiyor'

Seçimlerin iptalini ya da yenilenmesini istemenin ilk kez gerçekleşmediğine işaret eden Destici, "CHP de Artvin'in bir ilçesinde istedi, seçimler yenileniyor.

İtirazlar haklı ise bu seçim çevresinde seçmen sayısı kaçtır diye bakılmaz. İtiraz, haklı mıdır, haksız mıdır diye bakılır. YSK'nin bir kesimin tamamen hegemonyası altında ve onu talimatıyla iş görüyor gibi bir algı meydana getirmek Türkiye'ye kötülüktür." diye konuştu.

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