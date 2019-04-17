TMSF'den Uzan Grubu'na ağır darbe!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yurt dışında sürdürdüğü yoğun ve kararlı hukuksal mücadeleler sonucu Uzan Grubu'ndan 12 milyon lira daha tahsil etti.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Polonya'da devam eden Uzan Grubu'nun yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla sürdürülen mücadelenin TMSF lehine sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye’yi büyük zarara uğratan grupların başında gelen Uzan Grubu’na karşı açılan bir dava daha başarıyla sonuçlandı. Cem Uzan şirketlerinden, Rumeli Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Polonya’da büyük hissedarı olduğu Cementownia Nowa Huta (CNH) hisselerinin Uzanlar’ın kontrolündeki Polska Energtyka Holding S.A. (PEH) şirketine yasa dışı devredildiği tespit edilmişti. TMSF, bu devrin kanunsuz olduğunu belirterek, Polonya mahkemelerinde açtığı davada haklı bulundu.

Yaklaşık 12 milyon TL tahsilat yapıldı

Bu çalışma neticesinde söz konusu devir işleminin iptaline karar verilerek Rumeli Çimento’nun hisselerinin iadesi sağlandı. Yasa dışı gerçekleştirilen bu satışa ilişkin tutarın tahsili amacıyla Uzan Grubu'nun kontrolünde olduğu düşünülen ve bu süreçte iflas etmiş olan Polonya’daki PEH şirketinden 1 milyon 846 bin 108,48 avro (yaklaşık 12 milyon TL) tahsilat yapıldı. Daha önce de Uzan Grubu’nun yurt dışındaki varlıklarının ülkemize kazandırılması için başlatılan benzer hukuki çalışmalar çerçevesinde gruptan yaklaşık 237 milyon dolar tahsilat sağlanmıştır."







