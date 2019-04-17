Seçim yorumu yüzünden oyuncu Neslihan Yeldan'a tehdit mesajları!

İstanbul seçimlerinin sonuçlanmamasıyla ilgili yorum yapan İstanbullu Gelin oyuncusu Neslihan Yeldan, tehdit ve hakaret mesajları aldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

Yeldan "İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 tl" yorumu sonrası takipçilerinden aldığı mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

Hakaret edenlere dava açtı

Neslihan Yeldan'a destek mesajları yağarken bir yandan da tepkiler geldi. Bu paylaşımın ardından sözlerine devam eden Yeldan, kendisine hakaret edenlere dava açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ağır hakaretlere maruz kaldım"

Yeldan açıklamasında "Ağır hakaretlere maruz kaldım. Yetmedi tehdit edildim. Bir sanatçı, anne ve kadın olarak suçlandığım şeyler; vatan hainliği, fetöcülük, dinsizlik, o.rsp.luk. İnsanın canı sıkılıyor tabii. Onların da canı sıkılacak ve bazı mahkemeye giderek para ve hapis cezasıyla karşılaşacak. Bugün savcılıktayız." dedi.

İşte o paylaşım: