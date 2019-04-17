Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı işte o görüntüler
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu hemen sonra İBB'ye gidip devir teslim törenine katılacak.
31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı. İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra mazbata için davet etti.
İmamoğlu mazbatayı aldı
İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 16.00'da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte yoğun bir kalabalık arasından İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı.
Devir teslim töreni saat 18:00'da
Mazbatasını alan İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçerek görevi Mevlüt Uysal'dan devralacak. Devir teslim töreninin saat 18.00'de yapılması bekleniyor.
İBB'de hazırlıklar başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim için hazırlıklar başladı.Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından belediyede hareketlilik yaşandı.
Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası böyle hazırlandı: