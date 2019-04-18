Saraçhane'de mazbata sonrası Ekrem İmamoğlu kalabalığı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Fatih'teki İBB binasına devir teslim töreni için geldi. İmamoğlu, belediye başkanı olarak yaptığı ilk açıklamasında, "Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açılmıştır" dedi. İmamoğlu, açıklamasının ardından görevi devraldı.
İSTANBUL İl Seçim Kurulu'nda mazbatasına alan Ekrem İmamoğlu, devir teslim töreni için Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. İmamoğlu'nu burada binlerce vatandaş karşıladı.
İmamoğlu, İBB Başkanı olarak burada ilk konuşmasını gerçekliştirdi. İmamoğlu, konuşmasından şunları söyledi:
"Birkaç cümle paylaşağım, ardından Sayın Mevlüt Uysal'ın makamında devir teslim töreni yapacağız. Buradaki törene basın mensubu almayacağız. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Biz devir-teslimi yaptıktan sonra dışarıda otobüsün üzerinde halkımıza sesleneceğim. Bu haftasonu; ya cumartesi ya pazar günü bir miting düzenleyip, vatandaşlarımıza süreci aktaracağız."
"Mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım"
Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiçkimsenin birbirinden farkı olmaksızın. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vaz geçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlkik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, 16 milyon İnsanın da hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik,i bundan da vazgeçmedik.
"İBB'nin kapıları halka açılmıştır"
İBB; bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. Herkesin taleplerini biliyoruz ve hızlı bir şekilde hizmet etmeye başlayacapız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları bugün halka açılmıştır. İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır.