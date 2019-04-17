Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı Yeni Akit ve Sabah'ın manşetleri olay oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. YSK'nın mazbata kararının ardından Yeni Akit ve Sabah'ın internet sitelerinde kullandığı manşetler sosyal medyada olay oldu.
31 Mart seçim sonuçlarında yarışı Binali Yıldırım'ın önünde bitiren Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından İstanbul İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesinden, devir teslim töreni için, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi.
Bu anlarda Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün attığı tweet büyük tepki çekti.
İşte o mesaj:
Mazbatayı sana verseler de, o koltukta— İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) 17 Nisan 2019
asla meşru bir başkan olamayacaksın.
Bir şebekenin hırsızlığı ile
koltuğa oturan adam olacaksın.
İstanbul asla, seni oraya taşıyan
vesayetçilere, teslim edilmeyecek.
1453'te başlayan yürüyüş devam edecek. @ekrem_imamoglu
YSK'nın verdiği kararın ardından Yeni Akit ve Sabah'ın haberi sunma şekilleri de sosyal medyada TT oldu.
Yeni Akit'in manşeti:
Sabah'ın manşeti:
YSK'nın kararı sonrası A Haber: