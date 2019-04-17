Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı Yeni Akit ve Sabah'ın manşetleri olay oldu

31 Mart seçim sonuçlarında yarışı Binali Yıldırım'ın önünde bitiren Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu, mazbatasını almasının ardından İstanbul İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesinden, devir teslim töreni için, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına geldi.

Bu anlarda Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün attığı tweet büyük tepki çekti.

İşte o mesaj:

Mazbatayı sana verseler de, o koltukta

asla meşru bir başkan olamayacaksın.



Bir şebekenin hırsızlığı ile

koltuğa oturan adam olacaksın.



İstanbul asla, seni oraya taşıyan

vesayetçilere, teslim edilmeyecek.



1453'te başlayan yürüyüş devam edecek. @ekrem_imamoglu