Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı!

Şevval Sam

"Sevgili Ekrem İmamoğlu, hak yemedi, hakkını da yedirmedi. Kendisini ve gece gündüz demeden, aç susuz oyuna sahip çıkmak için emek verenleri, tüm kalbimle tebrik ediyorum. Hoşgetirdin Baharı Başkan! Zor bir dönem seni bekliyor ama biz yanındayız!!"