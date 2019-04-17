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Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor! İmamoğlu'nun saat 18:00'da da görevi devralması bekleniyor İşte yaşanan sıcak gelişmeler Haberin devamı.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı!

YSK'dan gelen son dakika kararına göre mazbatasını alacak olan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yağdırdı.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı! - Sayfa 1

İstanbul'da 17 gündür süren seçim sonuçlarının belirsizliği netlik kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere harekete geçti. YSK'dan gelen son dakika haberi ile de sosyal medya adeta yıkıldı. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ünlü isimler, tebrik mesajları yağdırdı. İşte sosyal medya üzerinden ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu mesajı...

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Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı! - Sayfa 2

Berna Laçin
“Bahar şenlikle geliyor. Hadi Başkan git de al , iş çok, İstanbul seni bekler”

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Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı! - Sayfa 3

Leman Sam
"Başkan birazdan mazbatasını alacak, hayırlı olsun, gerçekten çok haketti, çok çalıştı ama tüm emeği geçenlerin çabalarını ve sn Kılıçdaroğlu’nun öngörüsünü de gözardı edemeyiz."

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Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı! - Sayfa 4

Şevval Sam
"Sevgili Ekrem İmamoğlu, hak yemedi, hakkını da yedirmedi. Kendisini ve gece gündüz demeden, aç susuz oyuna sahip çıkmak için emek verenleri, tüm kalbimle tebrik ediyorum. Hoşgetirdin Baharı Başkan! Zor bir dönem seni bekliyor ama biz yanındayız!!"

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