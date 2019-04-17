Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alışını kutlayan ünlüler sosyal medyayı yıktı!
YSK'dan gelen son dakika kararına göre mazbatasını alacak olan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından tebrik mesajları yağdırdı.
İstanbul'da 17 gündür süren seçim sonuçlarının belirsizliği netlik kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere harekete geçti. YSK'dan gelen son dakika haberi ile de sosyal medya adeta yıkıldı. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen ünlü isimler, tebrik mesajları yağdırdı. İşte sosyal medya üzerinden ünlü isimlerin Ekrem İmamoğlu mesajı...
Berna Laçin
“Bahar şenlikle geliyor. Hadi Başkan git de al , iş çok, İstanbul seni bekler”
Leman Sam
"Başkan birazdan mazbatasını alacak, hayırlı olsun, gerçekten çok haketti, çok çalıştı ama tüm emeği geçenlerin çabalarını ve sn Kılıçdaroğlu’nun öngörüsünü de gözardı edemeyiz."
Şevval Sam
"Sevgili Ekrem İmamoğlu, hak yemedi, hakkını da yedirmedi. Kendisini ve gece gündüz demeden, aç susuz oyuna sahip çıkmak için emek verenleri, tüm kalbimle tebrik ediyorum. Hoşgetirdin Baharı Başkan! Zor bir dönem seni bekliyor ama biz yanındayız!!"