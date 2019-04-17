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Meral Akşener, İmamoğlu'nu tebrik etti

Meral Akşener, İmamoğlu'nu tebrik etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kesinleşen sonuçların ardından resmen İBB Başkanı olan ve mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kesinleşen sonuçların ardından resmen İBBBaşkanı olan ve mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

İstanbul'da devam eden yeniden sayım süreci 17 gün sonra sona erdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların kesinleşmesinin ardından mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Twitter'dan yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Akşener'in o mesajı şöyle:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglukardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. #MazbataGeldi"

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