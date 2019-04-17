Peru eski Devlet Başkanı Garcia tutuklanmadan önce kendisini vurdu

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia polis tarafından tutuklanmadan önce kendisini tabancayla vurdu. Garcia'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Peru Sağlık Bakanlığı, kendisini başından tabancayla vuran Garcia'nın, Casimiro Ulloa hastanesine kaldırıldığını ve ameliyata alındığını açıkladı. Açıklamada, Garcia'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Avukatı Erasmo Reyna da eski devlet başkanının, başkent Lima'da polis tarafından tutuklanmadan hemen önce kendisini vurduğunu söyledi.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanan Garcia için mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

12 ülkede rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.