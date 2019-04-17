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Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika mazbata açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika mazbata açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışından 1. çıkan Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika mazbata açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışından 1. çıkan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki adliye sarayına geldi. İmamoğlu, "Mazbatamızı alıyoruz, teşekkürler İstanbul" açıklaması yaptı.

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelen Ekrem İmamoğlu'nu kalabalık bir grup karşıladı.

YSK mazbatayı vermek için İmamoğlu'nu çağırdı. Öte yandan devir teslim töreninin İBB'de saat 18'de yapılması planlanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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