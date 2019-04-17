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ODTÜ'de öğrenciler kazandı!

ODTÜ'de öğrenciler kazandı!

Bahar şenliği üniversitelilerin planladığı gibi Devrim Stadyumu’nda yapılacak. Bahar şenlikleri de üniversite de öğrencilerin oldu.

16 Nisan günü bini aşkın ODTÜ öğrencisinin Rektörlük binası önünde Devrim Stadyumu’nun 33. Bahar Şenliği programında yer alması talebiyle yaptığı protestolar kazanımla sonuçlandı. Devrim Stadyumu şenlik kapsamına alındı.

Öğrencilerin kitlesel eylemleri sonucunda ODTÜ Rektörlüğü 17 Nisan’da şenliği düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) temsilcileri ile toplantı yapmayı kabul etmişti. 17 Nisan saat 17:00 olarak belirlenen toplantı, Rektörlük tarafından o saatte bir başka toplantı olduğu gerekçesiyle 12:15’e çekildi. İki saatten fazla süren toplantı sonucunda Rektörlük geri adım attı. Daha önce şenlik programına dahil edilmeyen Devrim Stadyumu programa dahil edildi.

24-26 Nisan tarihlerinde üç gün olarak yapılacak Bahar Şenliği’nde Devrim Stadyumu’nun kaç gün kullanılacağı ise sanatçıların katılım durumuna göre belirlenecek.

Rektörlükle yapılan toplantının sonuçlarını, Rektörlük Binası önünde bekleyen öğrencilere yaptığı açıklama ile duyuran UGT Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Şimşek, “Devrim Stadyumu, her zaman olduğu gibi hepimize açık. Sanatçılarla anlaşıp anlaşamamıza göre gün sayısı değişecek ama kesinlikle Devrim sahnemiz olacak” dedi. Şimşek, şenliğin öğrenciler tarafından sahiplenilmesinin ve dayanışmanın Rektörlüğün tavrını değiştirdiğini söyledi.

Şimşek’in açıklaması ardından Devrim Stadyumu’nun şenlik programına dahil edilmesini kutlayan öğrenciler sık sık “Şenlik ODTÜ’nün, ODTÜ bizimdir” diye slogan attı. Ayrıca öğrenciler, 32 yıl önce ilk kez düzenlenen ODTÜ Bahar Şenliği’nde öğrencilerin el ele tutuşarak oluşturdukları sevgi çemberinin yeniden oluşturarak kazanımlarını kutladı.

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