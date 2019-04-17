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Kamu-sen Başkanı Önder Kahveci'den ek gösterge açıklaması

Kamu-sen Başkanı Önder Kahveci'den ek gösterge açıklaması

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''ek gösterge ve çalışma hayatının sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha ilettim.'' dedi.

Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyarete ilişkin bilgiler veren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görüşmede kamuda heyecanla beklenen ek gösterge konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden hatırlattığının altını çizdi. 

Erdoğan'a ziyarette neler konuşuldu?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “KİK heyeti olarak Cumhurbaşkanına yaptığımız ziyarette çalışma hayatı ve sendikal alana ilişkin bir çok konuyu dile getirme fırsatımız oldu.

Ben Cumhurbaşkanımıza kendi verdiği söz olan ek gösterge konusunun kamuda ciddi heyecan yarattığını ve beklenti oluştuğunu ifade ettim. Bu konuda sadece dört meslek grubu değil tüm kamu çalışanlarını kapsayıcı bir adım atılması gerektiğine vurgu yaptım.

'Konunun takipçisiyiz'

Sayın Cumhurbaşkanı da verdiği sözün arkasında olduğunu, parlamento açıldığı anda TBMM Genel kuruluna ilk olarak bu konunun geleceğinin altını çizdi. Türkiye Kamu-Sen olarak bu konunun takipçisi olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. Biz bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptık ve bu çalışma şu an TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bekliyor.

Bu çalışmadan hareketle bütün kamu çalışanlarını kapsayan bir ek gösterge düzenlemesi yapılabilir. Yarın TBMM Başkanı sayın Mustafa Şentop’u da ziyaret edeceğiz. Bu konu ve diğer meseleler yine gündemimizde olacak.

Yine ayrıca sayın Cumhurbaşkanıyla, yönetici atama, kamuda liyakat, ehliyet, sendikal alanda yaşananlar gibi bir çok konuda da karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. 8-9 Nisan tarihlerinde Avrupa’da gerçekleşen KİK toplantısı ve detaylarına ilişkin bilgilerde verdik. Vize serbestisi, müzakere süreci, gümrük birliğinin yeniden etkin hale gelmesi gibi konularda gündemimizde yer aldı” dedi.  

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