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Göksel Gümüşdağ'dan sert ifadeler: Belge varsa açıkla

Göksel Gümüşdağ'dan sert ifadeler: Belge varsa açıkla

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdürrahim Albayrak'ın ‘'Görüntüler ve ses kayıtları elimizde, şampiyon belli'' sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada ''Böyle ithamlarda bulunmak kimsenin haddine değil. Elinde görüntüler varsa açıkla, yoksa Başakşehir Kulübü'nden özür dile.'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeni ile Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

''Beşiktaş potaya girdi''
''Yeni MHK başkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Özellikle geçen hafta iki derbi oynandı. Bu iki derbiden sonra fikstürde değişiklik oldu ve Beşiktaş'ta ciddi anlamda Şampiyonlar Ligi iddiasını yakalamış oldu. Artık bir rakip değil iki rakip ile birlikte yarışacağız. Başakşehir hala 5 puan önde ve ligin son 6 haftasında şampiyonluğun en güçlü adayı.''

''Belge kayıt varsa açıkla''
''Daha önce yaptığım açıklama sonucunda dün itibari ile Galatasaraylı yönetici için suç duyurusunda bulunduk ve aynı zamanda TFF'ye başvuruda bulunduk. Diğer rakip takım yöneticisinin kameralar karşısında açık beyanı var. ‘'Görüntüler ve ses kayıtları elimizde, şampiyon belli'' ifadelerini kullanmıştır. Biz bunun altında kalmayız, çok ağır bir itham. Kimsenin elinde olmayan belgeler ve görüntülere nasıl ulaştılar? Başakşehir 4 yıldır bir istikrar abidesi. Ligin lideri. Avrupa'nın en az gol yiyen takımı. Futbol bilen herkes bu söylemlerin doğru olmadığını biliyor. Biz bunun altında kalmayız. Böyle ithamlarda bulunmak kimsenin haddine değil. Elinde görüntüler varsa açıkla, yoksa Başakşehir Kulübü'nden özür dile.''

''Her takıma hata oluyor''
''TFF'ye bu belgeleri Galatasaray ile paylaşıp paylaşmadıklarını sorduk. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ve paylaşmadıklarını söylediler. Hakemler her maçta hata yapıyor. 7.5 dakikalık video yapmışlar. Biz de yapsak 9 dakika çıkar. Beşiktaş yapsa 10, Fenerbahçe yapsa 8 dakika çıkar. Her takıma hata oluyor."

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