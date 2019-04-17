Katar’da skandal! Sosyologdan eşinizi nasıl dövebilirsiniz videosu

KATAR ’da yaşayan bir sosyolog ortalığı karıştırdı…Abd El-Aziz El Khazraj isimli sosyolog, erkeklerin eşlerini “doğru şekilde dövmeleri” için bir YouTube videosu hazırladı.

Abd El-Aziz El Khazraj isimli bir 'sosyolog' erkeklerin eşlerini nasıl dövmesi gerektiğine dair bir video hazırlayarak yayınladı. Video büyük tepki çekti.

El Khazraj, erkeklerin eşlerini döverken bazı hatalar yaptığını dile getirirken yanındaki ufak bir çocuk üzerinden “nasıl şiddet uygulanması” yönünde bir deneme yaptı.

Sosyolog, “Bazı erkekler eşlerinin yüzüne tokat ve yumruk atıyor fakat bu kabul edilemez. Kadınların kafasına, burnuna vurmayın, bedenine vurun” dedi. Katarlı sosyolog, “Sevgili izleyiciler, özellikle evli insanlar eşlerine nasıl şiddet uygulaması gerektiğini soruyor. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki evin lideri erkektir. Bir erkeğin otoritesi olmalı, bir şirket müdürü gibi” diyerek çocuk üzerinden deneme yapıyor.

Erkeklerin “sevgi göstererek” şiddet uygulaması gerektiğini söyleyen sosyolog, kadınların vücutlarında morluk yada kanama olmaması gerektiğini de vurgulayarak adeta dalga geçti.