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Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildi dolar gevşedi

Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildi dolar gevşedi

İSTANBUL'daki seçim belirsizliği ve ABD ile gerilen ilişki sonrası gerilen ve dün 22 Mart'tan beri ilk kez 5.8250'nin üzerine çıkan dolar mazbatanın Ekrem İmamoğlu'na verileceğinin açıklanması ile düşüşe geçti

31 Mart'ta seçimler bitmiş ancak İstanbul'daki belirsizlik yaklaşık 2 hafta sürdü. Bu belirislik süreci doların yükselmesine neden olmuştu.  17 Nisan sabahında 5.7834 seviyesi başlayan dolar İstanbul'daki seçimlerine netleşmesi ile düşmeye başladı.

İl seçim kurulu mazbatası verilmek üzere Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu çağırdı. Bu habere piyasalar olumlu tepki verdi. Belirsizlikten hoşlanmayan piyasalar için belirsizlik de kalmış oldu. Dolar bu haber sonrası 5.71'in altında indi.

Saat 16:24'te dolar kuru

Öte yandan Türk lirası Cuma gününden bu yana yüzde 3.5, seçimden sonra yüzde 4.6, yılbaşından beri ise yüzde 9.1 değer kaybetti.  Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Saat 14:49'da dolar kuru

Saat 08:32'de dolar, euro-sterlin

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