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AK Parti'nin iptal başvurusu! YSK'dan şoke eden haber geldi

AK Parti'nin iptal başvurusu! YSK'dan şoke eden haber geldi

AK Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na tutanaklarla ilgili yaptığı itiraz reddedildi. MHP de yeni hamleyle başvuruda bulundu.

İSTANBUL Maltepe'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor hem Ak Parti hem MHP Maltepe'de seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu. 

YSK'dan ise önce AK Parti'nin yaptığı itiraza yanıt geldi. Partinin Maltepe'de birleştirme tutanakları için İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı yaptığı itiraz reddedildi.

MHP de başvurdu

AK Parti'nin ittifak ortağı MHP de harakete geçti. Bugün hem İstanbul genelinde seçimin iptali için başvuru yaptı hem de Maltepe'ye yönelik YSK'nın kapısını çaldı. MHP bu ilçede de seçimlerin yenilenmesini istedi. 

AK Parti ise hatırlanacağı üzere dün YSK'ya bavullarla gidip İstanbul seçimlerinin yenilenmesini ve mazbatanın ertelenmesini istemişti. Ancak mazbata erteleme talebi kabul olmadı ve Ekrem İmamoğlu'na mazbatası veriliyor. 

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