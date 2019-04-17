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İstanbul seçim sonuçları resmen açıklandı

İstanbul seçim sonuçları resmen açıklandı

İstanbul seçim sonuçları nihayet açıklandı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında nefes kesen sonuçlara sahne olan yarış sona erdi. İl seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları paylaşıldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı. 

Fark 13 bin 729 olarak belirlendi

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı. Fark 13 bin 729 olarak belirlendi.

Diğer adaylar kaç oy aldı?

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

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