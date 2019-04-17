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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun mazbata aldığı anları böyle takip etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun mazbata aldığı anları böyle takip etti

31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun mazbatayı aldığı anları Genel Merkez'deki odasından bakın nasıl takip etti.

İstanbul İl Seçim Kurulu İmamoğlu'nu Maltepe tutanaklarının tesliminden hemen sonra Ekrem İmamoğlu'nu mazbata için davet etti. 

İmamoğlu mazbatayı aldı

Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte yoğun bir kalabalık arasından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek mazbatasını aldı.

Kılıçdaroğlu böyle takip etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları Genel Merkezde ofisindeki televizyondan takip etti.

İmamoğlu mazbatayı aldı

İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 16.00'da İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte yoğun bir kalabalık arasından İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı. 

İmamoğlu'nu İstanbul Adalet Sarayı'nda büyük bir kalabalık karşıladı

Devir teslim töreni saat 18:00'da

Mazbatasını alan İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçerek görevi Mevlüt Uysal'dan devralacak. Devir teslim töreninin saat 18.00'de yapılması bekleniyor.

İBB'de hazırlıklar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim için hazırlıklar başladı.Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı aldıktan sonra geleceğinin belirtilmesinin ardından belediyede hareketlilik yaşandı.

İmamoğlu eşiyle birlikte İl Seçim Kurulu'na gelirken böyle görüntülendi

İşte İmamoğlu'nun mazbatasının fotoğrafı

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası yazıldı ve böyle hazırlandı.

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