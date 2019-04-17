Ekrem İmamoğlu mazbata almaya gelince! Adliyede böylesi görülmedi
31 Mart seçimlerinden 16 gün sonra Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını almak için adliye sarayına gelince inanılmaz bir manzara ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu mazbata için adliyeye davet edilince ortalık ana baba gününe döndü. Ekrem İmamoğlu'ndan önce CHP'liler adliyeye akın etti.
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Ekrem İmamoğlu saat 16.00'da eşiyle birlikte adliye sarayına ulaştığında kapıda birikenlerin sayısı da artmıştı.
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Adliye sarayının kapısından içeri girmeyi başaranlar koridorları tamamen doldurdular. Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almaya gelişini böyle izlediler.
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Devir teslim töreni saat 18:30'da
İmamoğlu mazbatasını almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçerek görevi Mevlüt Uysal'dan devralıp göreve başlayacak. 25 yıl sonra İstanbul'da CHP devri başlıyor.
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