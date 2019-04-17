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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

‘'Payitaht Abdülhamid'’ dizisinde Ahmet Celalettin Paşa’ya canlandıran Cem Uçan, sette attan düştü. Ünlü oyunucunun kolu ve beli kırıldı.

TRT'de reyting rekoru kıran Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterini canlandıran Cem Uçan, çekimler sırasında attan düşerek hastaneye kaldırıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından ameliyata alınacağını açıkladı.

Uçan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu satırları yazdı: “Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım. Ameliyat olacağım. Hakkınızı helal edin kızçelerim. Tüm oyuncu dostlarıma ve kamera arkası ekibimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyiyim ve daha iyi olacağım” dedi. Sosyal medya kullanıcıları, beğeniyle takip edilen dizinin setine nazar değdiği şeklinde yorumlar yaptı. 

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