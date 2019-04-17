Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, basın mensuplarının İstanbul'daki seçim sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum" diye yanıt verdi.

Hitit Üniversitesi öğrenci kulübünün söyleşi programına katılmak için Çorum'a gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Arınç, Yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaset hayatını sonlandırdığını, artık kendisine ait hukuki danışmanlık bürosunda faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

İstanbul seçimleriyle ilgili süreç tamamen YSK'nin inisiyatifinde

Arınç, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili sorusu üzerine, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum. Onlar diğer konular, güncel konular, onlara girmeyelim. İstanbul seçimleriyle ilgili süreç tamamen YSK'nin inisiyatifinde. Yapılan itirazlardan haberimiz var, herkesin haberi var. Sonucu biraz da sabırla beklemekte yarar var. Zannediyorum ki artık çok yakın zamanda YSK, itirazlar ve talepler konusunda kararını verecektir. Bu kararın hem İstanbul'umuza hem de ülkemizin siyasetine faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.