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İmamoğlu: Görev 16 milyon tarafından verildi

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İmamoğlu: Görev 16 milyon tarafından verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan İmamoğlu, İBB binası önünde halka hitap etti. İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, paylaşmak var" dedi. İmamoğlu bu görevin kendisine 16 milyon insan tarafından verildiğini söyleyerek gençlerin 'Ekrem abisi' olmaya geldiğini ifade etti.

Mevlüt Uysal'dan görevi devralan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İlk icraat bu şehrin yönetim anlayışının, bu şehrin varlığının bu şehrin insanlarına ait olduğunu hissettirmek." dedi. İmamoğlu törenin ardından belediye binası önündeki otobüs üzerinden bir konuşma yaptı. İşte o konuşmadan öne çıkan detaylar:

'Hoş geldin İstanbul, asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehrin vicdanından, bu şehrin ahlak duygularından, adalet duygusundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Lütfen bu kısmı iyi dinleyin. Bakın ben Allahıma şükrediyorum bana dünyanın en güzel şehrini bu şehrin insanlarıyla yönetme şansı tanıdı. Bu lütuf bana boynumun borcu, sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin insanlarına adayacağım, hepinize söz veriyorum.Sokaklarda, meydanlarda hep anlattık; birbirimize gülümseyeceğiz, selam vereceğiz.Artık öteki beriki kıyıda köşede kalan yok, artık kaymak tabakası, varoşu yok.


Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak var. Haksızlığa, hukuksuzluğa nasıl boyun eğmediysek, görevim süresince kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim. Haksızlığa, hukuksuzluğa nasıl boyun eğmediysek, görevim süresince kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim. Güzel insanlar, hayallerimiz var, inancımız var, ahlakımız var. Size net olarak ifade ediyorum: küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı kenara koyun.''

"Esas olan hizmettir"

"Sizi kutuplaştıran hangi unsurlar varsa ne hale düşmüşseniz ve selam borcunuzun olduğunuzu düşündüğünüz bir komşunuz varsa; bu kardeşiniz rica ediyor. Buradan ayrıldıktan sonra gidin onun elini sıkın. Benim kucak dolusu sevgilerimi iletin. Esas olan; bu şehre, millete, dünyaya hizmet. Biz bunun dışında kendine, kişiye, partiye, gruplara hizmeti reddediyoruz. Biz bu şehrin insanına hizmet hizmet etmeye geliyoruz."

"Ekrem abiniz olmaya geliyorum"

"Bu ülke için, şehir için herkes teminat olacak. Kimseyi ayırt etmeyeceğim, çocuklarımın biri burada onun huzurunda söz veriyorum: bu şehrin çocuklarımı benim çocuklarım. Bu şehrin gençleri; benim gençlerim. Ben onların Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Bu şehrin kadınlarına eşimin huzurunda söz veriyorum: bu şehir kadın dostu bir şehir olacak."

"Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e teşekkür ediyorum"

"Sizin yol arkadaşınız olmaya geldim. Bu 17 günde özellikle sürecin sağduyulu bir şekilde teminat altında olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Çuvalların başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine teşekkür ediyorum.

Benim yanımda sımsıkı duran Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Yanımda her zaman dimdik duran İyi Parti'ye, Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum."

'İstanbul için yeni bir başlangıç'

"Çok çalışmamız lazım, bugün görevi teslim aldık. Görev 16 milyon tarafından verildi, yine bu şehrin insanları tarafından alınır. Nasıl bugün teslim aldıysak, bir gün layıkıyla teslim etmek isteriz. Bu şehri emanet alıp, emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre hizmet etmiş, kendini adamış belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, hayatta olanlara Allah uzun ömürler versin.

Ben buradan başka vazifelerimiz için ayrılacağım. Sizde yolda giderken neşeli, coşkulu, her gördüğünüze diyin ki: İstanbul'a yeni bir başlangıç geldi.

Hafta sonu sizlerle burada yine buluşacağız ama sizden söz istiyorum: herkes bir komşusunu alacak. Kadın-erkek, çoluk çocuk, bebeklerle, gençlerle şarkılar söylemeye var mıyız?

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