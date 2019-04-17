Ekrem İmamoğlu mazbatasını işte böyle aldı! Çok çarpıcı kareler
Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte İl Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Mazbatasını alan İmamoğlu burada yaşanan izdiham nedeniyle açıklamasını iptal etti.
CHP'li kaynaklar, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere il seçim kuruluna gitmek için davet edildiğini duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.
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Yoğun bir izdiham yaşanan Çağlayan Adliyesi'ne güçlükle girebilen Ekrem İmamoğlu, buradaki İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen mazbatasını aldı.
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İmamoğlu aşırı izdiham nedeniyle adliye çıkışında yapması beklenen basın açıklamasını iptal etti. İmamoğlu İBB'deki saat 18.00'de yapılması öngörülen devir-teslim işleminin ardından bir basın açıklaması yapacak.
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Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.
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