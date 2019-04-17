Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında karar
Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Demir, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı.