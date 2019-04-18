Josef de Souza geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye 12 milyon euro'ya sattığı Josef de Souza'nın sezon sonunda geri dönebileceği iddia edildi.

Al Ahli kulübünün Josef'in bonservis taksitlerini ödemekte zorlandığı ve yaşanan gecikme nedeniyle Fenerbahçe'nin FIFA'ya gittiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye dönebilir

Arap basında Al Jazira'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Breziyalı futbolcunun sözleşmesini sonlandırmak zorunda kalabilir.

Al Ahli'nin hala Fenerbahçe kulübüne ödemediği transfer taksitleri olduğu belirtilirken, birkaç gün içinde sorunun çözülmemesi halinde Josef de Souza'nın sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.