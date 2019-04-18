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Burhan Kuzu: İstanbul seçimi hukuksuzdur

Burhan Kuzu: İstanbul seçimi hukuksuzdur

TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Anayasa profesörü Burhan Kuzu, İstanbul seçimlerine yapılan itirazlarla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Kuzu, 'İstanbul seçimi hukuksuzdur, YSK oyları saydırmalıydı, şimdi seçim yenilenmelidir, başka çıkış yok' dedi.

Kişisel Twitter hesabından İstanbul seçimlerine yönelik şaibelere dair değerlendirmede bulunan anayasa profesörü Burhan Kuzu, "çok net söylüyorum, YSK oyları saydırmalıydı, bu seçim hukuksuzdur, yenilenmelidir, başka çıkış yok" dedi.

"YSK oyları saydırmalıydı, seçim yenilenmelidir, başka çıkış yok"

"Burhan Kuzu şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Profesörü olarak hayatım boyunca hep objektif oldum, hukuku savundum,doğruları söyledim. Çok net söylüyorum, İstanbul seçimi yenilenmezse bu tartışma ve şüphe giderilemez.İstanbul seçimi hukuksuzdur,YSK oyları saydırmalıydı. Şimdi seçim yenilenmelidir. Başka çıkış yok."

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