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AK Partili Akbaşoğlu: Sözlerim çarpıtıldı

AK Partili Akbaşoğlu: Sözlerim çarpıtıldı

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, çay simit hesabı yaptığı konuşmasının kendi bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve medyaya servis edildiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, sosyal medyada tartışmalara neden olan "çay simit" konuşmasının çarpıtılarak servis edildiğini söyledi. Konuşmanın tamamının izlenmesi halinde hakikatin açıkça görüleceğini ifade eden Akbaşoğlu, verdiği örneğin kendi bağlamından koparıldığını söyledi.

M. Emin Akbaşoğlu, tartışmalara neden olan konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çankırı'da yerel seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşmasının "kes, yapıştır" yöntemiyle ve tamamen çarpıtılarak servis edildiğini söyleyen Akbaşoğlu, sözlerinin çay-simit hesabını çarpıtan siyasetçilere yönelik olduğunu ifade etti.

"Hakikat açıkça görülecektir"

AK Parti'nin 2002'de asgari ücretle ilgili 'çay-simit hesabı' yaparak iktidara geldiğini söyleyen Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü durum 2002'den daha da kötü' şeklinde beyanatlarda bulunan bazı siyasetçilerin yaptığı gerçek dışı hesaplamaların yanlışlığını ve tutarsızlığını vurgulamak, 2002-2019 yılları arasındaki asgari ücret mukayesesini doğru yapmak için verilen örnek, kendi bağlamından koparılarak farklı amaçlar için kullanılmıştır.

"Hedefimiz refah düzeyini daha da yukarı çıkarmaktır"

2002'de 117 dolar olan asgari ücret, bugün 353 dolara tekabül etmektedir. Amacımız, dolar bazında yaklaşık 3 katına çıkardığımız asgari ücreti ve ekonomik refah düzeyini her şeyin en iyisine layık olan halkımız için daha da yukarılara çıkarmaktır. Bu yönde canla başla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

İşte o konuşmanın orjinali;

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