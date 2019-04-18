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Göztepe için şakası yok

Demirören Haber Ajansı
Göztepe için şakası yok

Hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek 27 puanlı düşme hattındaki Göztepe kader maçlarından birine çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek 27 puanlı düşme hattındaki Göztepe kader maçlarından birine çıkacak.

Rakibinin 2 puan önünde 16'ncı sırada yer alan sarı-kırmızılılar kazanıp hem umut tazelemek hem de Erzurumspor'la arasındaki mesafeyi açmak istiyor. Mutlak galibiyet bekleyen Göztepe 3 puan aldığı takdirde kara bulutları bir nebze olsun dağıtacak. Haftalardır taraftarını kahreden Göztepe'de büyük baskı hisseden futbolcular, teknik ekip ve özellikle Başkan Mehmet Sepil de derin bir nefes alacak. 

Akhisarspor ve Çaykur Rizespor maçlarını yurt dışında olduğu için izleyemeyen Başkan Sepil'in Erzurumspor karşılaşması öncesi İzmir'e gelip takımla kampta yer alması ve Bornova Stadı'na gelmesi bekleniyor. Göz-Göz'ün başında çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen teknik direktör Tamer Tuna da 3 puan alınması durumunda şeytanın bacağını kıracak. Sadece 2 puan toplayabilen Tuna'lı Göztepe ayrıca 4 haftadır girdiği gol orucunu bozmaya çalışacak. Sezonun ikinci yarısında büyük düşüşe geçen İzmir ekibi sadece Aytemiz Alanyaspor'u 10 Şubat 2019'da evinde 3-2 yenmeyi başarmıştı. 

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