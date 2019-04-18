Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 75-68 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 75-68 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2'nci karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İmamoğlu da maçı takip etti

Mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünden takip etti. Anadolu Efesli taraftarlar, mazbatasını aldıktan sonra müsabakayı izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen İmamoğlu'nun lehine tezahüratlarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

Öte yandan müsabakayı A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ve eski milli basketbolcu Mehmet Okur da tribünden izledi.