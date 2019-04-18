Ekrem İmamoğlu yaparsa tarihe geçer! Fuat Uğur önerdi

Ekrem İmamoğlu'nun dün mazbatasını alarak seçime başlamasının ardından çok konuşulacak öneri Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan geldi. Uğur, İmamoğlu'nun 'seçimlerin yenilenmesini talep ediyorum' açıklamasını yapması halinde tarihe geçeceğini yazdı.

İstanbul seçim sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Geçersiz oyların yeniden sayımıyla birlikte Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 28 binlerden 13 binlere indi ama sonuç değişmedi.

AK Parti usulsüzlük yapıldığını iddia ederek seçimlerin yenilenmesini talep etse de YSK mazbatayı İmamoğlu verdi. Seçim tartışmaları sürerken, ilginç bir öneri Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan geldi. "Mazbatayı alsa da şaibeyi kaldıracak adımı İmamoğlu atabilir" başlıklı yazısında Uğur, lafı dolandırmadan önerisini dile getirdi:

Tarih böyle zamanlarda, böyle adımlar atılarak yazılır

"Ekrem İmamoğlu, diğer vahim delilleri bir kenara bırakalım, rakip aday ile aralarındaki farkın 17 bin azalmasının bile seçimi sakatlayan başat faktör olduğunu kabul edip “Ortada böyle bir usulsüzlük, rakip adayın ve ona oy verenlerin kafasında şüphe varsa ben kendimi, seçimin galibi sayamam. SEÇİMLERİN YENİLENMESİNİ asıl ben talep ediyorum” açıklamasını yaptığı takdirde tarihe geçer ve bu şaibeyle ne kendisinin ne de partisinin hiçbir ilgisinin olmadığını ispat eder.

Gaz vermek ya da oyuna getirmek için değil, samimi bir tavsiye olarak dillendiriyorum bunu. Tarih böyle zamanlarda, böyle adımlar atılarak yazılır. Ekrem İmamoğlu daha fazla didişmektense bu açıklamayı yaparak, yenilenecek seçime de büyük bir avantajla girer. Hem kendisi, hem de partisinin itibarını artırır."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı