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İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı

İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Badou Ndiaye'nin Çin ya da Arap kulüplerine satılacak olması tecrübeli teknik adamın hayallerini yıkacak gibi.

Sezonun ilk yarısında performansı hayal kırıklığı olarak görülen Badou Ndiaye, 2-2 biten Fenerbahçe derbisinden sonra kavgaya karışmış ve 5 maç ceza almıştı. Ligin ikinci yarısında eski formuna kavuşan Senegalli dinamo, Terim'in jokeri oldu. Ndiaye, bu periyotta takıma 3 gol ve 2 asistle skor katkısı yaptı.

Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Stoke City'de kariyerine devam etmeyi düşünmeyen yıldız futbolcu için Galatasaray ise sezon sonunu beklemeden girişimde bulundu.

Stoke City satmaya karar verdi
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray 750 bin Euro kiralama bedeli ödediği 1990 doğumlu yıldız oyuncu için İngilizlere, "Tekrar kiralayın"mesajını iletti. Ancak Stoke City cephesi 1 sene önce Galatasaray'a 16 milyon Euro bonservis ödedikleri Ndiaye'yi yazın satmaya karar verdi.


Çin ya da Suudi Arabistan
Devre arası Çin'den teklif alan Ndiaye'nin menajeri William D'Avila son dönemde Suudi Arabistan'a (Giuliano, Garry Rodrigues) önemli transferler gerçekleştirdi. İngilizler, Galatasaray'a tekrar kiralamayacakları Ndiaye'yi 10 milyon Euro üzeri bonservisle Çin ya da Suudi Arabistan'a satacak.

Terim'in hayali suya düştü
Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Badou Ndiaye'nin Çin ya da Arap kulüplerine satılacak olması tecrübeli teknik adamın hayallerini yıkacak gibi.

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