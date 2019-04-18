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İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli

İşte Ozan Kabak'ın bonservis bedeli

Almanya'da Stuttgart forması giyen ve gösterdiği performansla Mart ayının 'en iyi çaylağı' seçilen Ozan Kabak'ın bonservis bedeli belli oldu. 

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için bomba bir iddia gündeme geldi. Almanya'da Mart ayının 'en iyi çaylağı' seçilen Ozan Kabak'ın bonservis bedeli belli oldu. 

Alman basını gösterdiği iyi performans ile devleri peşine takan milli yıldızı bonservisi 15 milyon euroya serbest kalacağını duyurdu. 

Stuttgart, Galatasaray'a 11 milyon euro ödeyerek tarihindeki en pahalı üçüncü transferini gerçekleştirmesinin ardından Bundesliga'da küme düşerse, Ozan Kabak'tan 4 milyon euro kar ederek milli futbolcunun ayrılığına izin vermek zorunda kalacak.

Alman basınında çıkan haberde, Stuttgart'ın küme düşmesi halinde Ozan Kabak'ı birçok Avrupa kulübünün transfer etmek isteyeceği belirtilirken, Real Madrid'in de bu kulüplerden biri olabileceği öne sürüldü.

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