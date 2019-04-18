Kılıçdaroğlu'na kahkaha atmıştı! Buket Aydın, bu kez "İmamoğlu" tavrı yüzünden tepki çekti

Seçimlerinden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha ile karşılık vermesiyle gündeme gelen sunucu Buket Aydın, bu kez de Ekrem İmamoğlu için "İBB Başkanı" ifadesini kullanmaması tepki çekti.

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Gözler yine Buket Aydın'ın hazırladığı haber bültenine çevrildi.

İBB Başkanı demeyince tepki aldı

Sunucu Aydın, bu kez gayet ciddi bir tavırla İmamoğlu'nun mazbatasını aldığını duyurdu. Ayrıca Buket Aydın'ın haberleri sunarken İmamoğlu için, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadelerini kullanmaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.