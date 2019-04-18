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Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya bomba İmamoğlu mesajı yine olay yarattı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya bomba İmamoğlu mesajı yine olay yarattı

Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için 17 gün sonra mazbatasını Ekrem İmamoğlu hakkında gazeteci İsmail Küçükkaya'ya mesaj attığı ortaya çıktı.

FOX Tv'de haber programı sunan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce'nin kendisine,mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nu kast ederek 'Adam kazandı' ifadelerini içeren mesajını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Küçükkaya, İnce’nin konuya ilişkin “Biz kazanana kazandı deriz” dediğini de aktardı.

Daha önce de Erdoğan için aynı mesajı atmıştı

24 Haziran seçimlerinden sonra kamuoyunun karşısına çıkmadığı için eleştirilen Muharrem İnce, seçim gecesi İsmail Küçükkaya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Adam kazandı' şeklinde bir mesaj atmıştı.

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