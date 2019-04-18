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Fenerbahçe'den Kagawa bombası!

Fenerbahçe'den Kagawa bombası!

Beşiktaş’ın Kagawa’yla devam etmeyeceğini düşünen Fenerbahçe, Alman kulübü Dortmund'dan yıldız futbolcunun bonservisi istenecek.

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa kısa sürede herkesi kendisine hayran bıraktı ancak sezon sonunda Adem Ljajic'in bonservisini alacak olan Siyah-Beyazlı yönetimin Japon yıldızla yola devam etme ihtimali oldukça düşük. Bu durum da Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.

Fenerbahçe pusuda bekliyor
Orta alana yaratıcı bir 10 numara transferi yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler, Kagawa konusunda yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Fenerbahçe yönetimi, Japon yıldızın Beşiktaş'la bağlarının resmen kopmasının ardından hemen düğmeye basacak.

Bonservisi alınacak
Kagawa'nın Dortmund'la sözleşmesi 2020 yılında biteceği için kiralama formülü masada olmayacak. Bu nedenle Fenerbahçe, Alman kulübüne yıldız futbolcunun bonservisi teklifte bulunacak.

Teklife sıcak bakabilir
İstanbul'da çok mutlu olan Kagawa'nın Sarı- Lacivertliler'in teklifine çok sıcak bakabileceği belirtiliyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş formasıyla ligde 8 maçta oynadı ve 3 gole imza attı.

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